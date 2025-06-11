«Поезд Победы “Молотов”» поведет паровоз «Генерал»

Исторический локомотив — паровоз «Генерал» возглавит выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы “Молотов”», который прибудет в Пермь 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Длина всего состава равна 167 м. Он включает в себя платформу с промышленными станками, бронеплатформу, платформы с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, а также цистерну для горюче-смазочных материалов.

Напомним, «Поезд Победы “Молотов”» начал свое путешествие по Прикамью 9 мая из Перми. На сегодняшний день он уже побывал в четырех муниципалитетах региона. В предстоящие выходные железнодорожный состав вновь займет свое почетное место на главном пути.

Поезд Победы «Молотов» будет работать на станциях Пермского края с мая по октябрь. В этом году состав побывает еще в Новых Лядах, Березниках, Кизеле, Губахе, Горнозаводске, Кунгуре, Нытве, Чусовом, Лысьве и Соликамске.