Морская вода в Геленджике соответствует нормам

Все образцы морской воды, отобранные в районе Геленджика, соответствуют санитарным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как заявил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов, результаты лабораторных исследований, проведенных аккредитованным подразделением Роспотребнадзора, подтверждают отсутствие отклонений от нормы. Температура воды, по данным последних замеров, составляет 24 градуса.

С 15 мая в рамках мониторинга специалисты еженедельно берут пробы в 22 точках, из которых 12 расположены в пределах Геленджикской бухты. Всего за период наблюдений отобрано свыше 1,2 тыс. проб, включая анализы на содержание нефтепродуктов.

Вячеслав Рыжков