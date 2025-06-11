За май на Кубани выдали автокредитов на 4,83 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало в мае 2025 года снижение объемов автокредитования в России: было выдано 74,79 тыс. кредитов на сумму 97,28 млрд руб., что на 43 и 50% меньше соответствующих показателей мая прошлого года. Средний размер кредита за год сократился на 11%, до 1,3 млн руб., а срок — на два месяца, до 64 месяцев. Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшим объемом автокредитования, жители Кубани оформили 3,44 тыс. займов на 4,83 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В сравнении с апрелем наблюдается снижение: тогда было оформлено 86,36 тыс. кредитов на 111,16 млрд руб. При этом средний чек составил 1,29 млн руб., а средний срок — 63 месяца. С начала года россияне оформили 377,49 тыс. автокредитов на общую сумму 477,93 млрд руб., что на 34 и 44% ниже данных аналогичного периода 2024 года. В структуре выдач 69% пришлось на новые автомобили, средняя сумма кредита по ним составила 1,36 млн руб., срок — 57 месяцев. На подержанные авто брали кредиты в среднем на 1,29 млн руб. сроком на 76 месяцев. Полная стоимость кредита в мае составила 21,43%, по новым авто — 17,17%, по б/у — 28,38%.

В число лидеров по объему выдач вошли Москва (8,61 млрд руб.), Московская область (8,01 млрд руб.), Санкт-Петербург (5,66 млрд руб.), Краснодарский край (4,83 млрд руб.) и Татарстан (4,55 млрд руб.). Самые крупные кредиты были оформлены в Москве — в среднем на 1,7 млн руб., самые длительные — в Тыве (85 месяцев), самые короткие — в Чукотском АО (50 месяцев).

Вячеслав Рыжков