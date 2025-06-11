Клиент требовал у нижегородки 1 млн рублей и угрожал разрушить ее репутацию

В Нижегородской области клиент организовал травлю юриста и вымогал у нее более 1 млн руб. По данным полиции, нижегородка отказалась начать с ним отношения и он пообещал «разрушить ее репутацию».

Нижегородка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и начала оказывать гражданам платные юридические услуги. Информация об этом она разместила на популярных интернет-площадках.

Осенью 2024 года к девушке обратился житель Чкаловска. Получив необходимую помощь, он заплатил 124 тыс. руб. Позднее нижегородец захотел продолжить общение с девушкой, начал настойчиво ей звонить и предлагать встречи, но получил отказ.

Тогда он решил запугать девушку, забрать оплаченные ранее 124 тыс. руб. и получить сверху еще миллион, за то, чтобы «оставить ее в покое». Злоумышленник организовал рассылку смс-сообщений знакомым, клиентам и родственникам юриста, в которых писал, что она мошенница. На ее страницах в соцсетях он писал негативные отзывы со своего и подложных профилей. Кроме того, злоумышленник создал сайт, на котором опубликовал объявление об оказании девушкой эскорт-услуг. Так продолжалось пять месяцев.

Потерпевшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Подозреваемого задержали и арестовали.

Андрей Репин