«Пятерочку» оштрафовали на 300 тыс. рублей за некорректную рекламу

Пермское УФАС оштрафовало сеть магазинов «Пятерочка» за ненадлежащую рекламу. Нарушение закона о рекламе было допущено во время проведения в торговой сети розыгрыша путевок на курорт. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее в УФАС поступила жалоба на рекламную акцию в сети магазинов «Пятерочка», в ходе которой за покупки на сумму от 600 руб. разыгрывалось пять поездок в Турцию. Информация об этом размещалась на чеке продуктовой сети. Согласно условиям акции, заявитель своевременно пытался зарегистрировать чек на сайте магазина «Пятерочка», однако в регистрации было отказано по причине отсутствия информации о покупке.

Заявитель приложил к жалобе соответствующие скриншоты, подтверждающие наличие чека магазина «Пятерочка» с информацией о рекламной акции, а также отказы в регистрации чека на сайте продуктовой сети в период проведения розыгрыша.

Пермское УФАС пришло к выводу, что в рекламе отсутствовала часть существенной информации о необходимости регистрации и проверки чеков на сайте ФНС, поэтому признало рекламу ООО «Агроторг» нарушившей закон о рекламе. Рекламодателю назначен штраф в размере 300 тыс. руб.