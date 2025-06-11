Прокуратура проверит отключение холодной воды в 369 домах Воронежа

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по факту коммунальной аварии, из-за которой около 21:40 10 июня в 369 домах на 13 улицах Коминтерновского района отключили холодную воду. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура планирует оценить соблюдение жилищных прав граждан, а также полноту мероприятий по содержанию, ремонту и планированию работ по модернизации коммунальных объектов.

В компании «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») уточнили, что причиной отключения стало повреждение на водоводе на улице Хользунова, 118.

Ночью специалисты разработали котлован и добрались до места повреждения. Чтобы избежать повторной утечки, они решили заменить участок трубопровода диаметром 500 мм. Сейчас бригада из семи человек монтирует там новый участок длиной 1,2 м.

Ограничение водоснабжения будет действовать до завершения работ, сроки которых пока не прогнозируются. По данным мэрии Воронежа, с 8:00 организован подвоз технической воды по следующим адресам:

улица Владимира Невского, 13г, 48;

бульвар Победы, 30;

улица Мордасовой, 11.

Также для местных жителей бесплатно работают автоматы с питьевой водой на улице Владимира Невского, 31б и на бульваре Победы, 50, 8.

UPD: в «РВК-Воронеж» сообщили, что специалисты установили новый участок водовода и свертные муфты. Они готовятся открыть задвижки, чтобы перезапустить водопроводную линию. .

Алина Морозова