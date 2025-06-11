Жителя Ростовской области задержали за попытку дать взятку полицейскому

В Зимовниковском районе Ростовской области инспектор ДПС пресек попытку водителя грузовика дать ему взятку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейский остановил фуру для проверки документов. В это время лейтенант полиции заметил, что у водителя отсутствует тахограф. Чтобы обойтись без штрафа, фигурант предложил инспектору 1 тыс. руб.

«Преступные действия гражданина были пресечены сотрудником полиции. О произошедшем было доложено в дежурную часть отдела МВД России по Зимовниковскому району»,— отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Ему грозит штраф до 1 млн руб.

Наталья Белоштейн