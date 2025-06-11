Где в Воронеже отключили холодную воду вечером 10 июня

Из-за аварии на водоводе на улице Хользунова, 118 в Воронеже остались без холодной воды 369 домов на 13 улицах. Об этом сообщил поставщик ресурса «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»).

До завершения восстановительных работ ограничения будут действовать по следующим адресам: