Где в Воронеже отключили холодную воду вечером 10 июня
Из-за аварии на водоводе на улице Хользунова, 118 в Воронеже остались без холодной воды 369 домов на 13 улицах. Об этом сообщил поставщик ресурса «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»).
До завершения восстановительных работ ограничения будут действовать по следующим адресам:
- улица Антонова-Овсеенко, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 33б, 35А, 35Б, 35В, 35И, 35Л, 35э, 36Д;
- Московский проспект, 117А, 117Б, 117в, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 129/2, 129/8, 129А, 131, 131А, 131Б, 131В, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145А;
- улица Маршала Жукова, 9, 10, 10А, 11В, 12, 12А, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- улица 60-летия ВЛКСМ, 11С, 23, 25, 27, 29, 29А;
- бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1Т, 12А, 12Т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24Т, 26, 26В, 28, 30, 32, 32а, 33Т, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46Б, 47, 48, 48А, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;
- улица Хользунова, 98, 100, 100/1, 100/2, 100/4, 100/5, 100/6, 100в, 102, 102В, 104, 106, 108, 108а, 110, 110в, 112, 112В, 112а, 114, 116, 118, 121Г, 122;
- улица Шукшина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46;
- улица Генерала Лизюкова, 46а, 52, 66, 66А, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1, 87, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 95а, 97, 97а, 99, 101, 101/1, 103, 105;
- улица Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 43А, 43б, 45, 45а, 47, 49;
- улица Независимости, 35/1;
- улица 60-й Армии, 22А, 22Б, 24а, 26, 28, 29, 29А, 31, 33, 35, 37;
- улица Владимира Невского, 1А, 3, 5, 7, 7Г, 7И, 9, 9а, 11, 12/2, 13, 13Б, 13Г, 13в, 15, 15А, 17, 17Б, 17а, 19, 19А, 19В, 19Г, 21а, 23Б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 25к, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31д, 32, 33, 33А, 33Б, 34, 34а, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38Б, 38В, 38Г, 38Е, 38а, 38д, 38п, 39Д, 39а, 39б, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46А, 46Г, 47, 48, 48в, 48г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55А, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 79, 81, 81а, 83, 85, 85Б, 85а;
- улица Мордасовой, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 9А, 9б, 11, 11А, 13, 15, 15А.