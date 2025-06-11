В Челябинске суд признал инсульт сотрудника депо несчастным случаем на работе

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск о признании инсульта работника вагонного депо несчастным случаем на производстве. Заявление в интересах сотрудника было подано транспортным прокурором, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что после регулярных переработок у работника эксплуатационного вагонного депо «Челябинск» (структурное подразделение Южно-Уральской дирекции инфраструктуры) произошел инсульт. Однако причиной произошедшего посчитали иные факторы, не связанные со сверхурочной работой.

В результате прокурор потребовал от вагонного депо признать инсульт несчастным случаем на производстве и оформить соответствующий акт. За счет этого работник сможет получить денежную компенсацию.

Ольга Воробьева