В Ессентуках 17-летний подросток госпитализирован после ДТП

В Ессентуках 17-летний мотоциклист получил множественные травмы при столкновении с легковым автомобилем Ford. Подросток был госпитализирован в городскую больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«ДТП произошло на улице Пушкина. Водитель Ford при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Indurare , которым управлял несовершеннолетний. Тяжесть травм связана с тем, что юноша находился за рулем без шлема и защитной экипировки»,— следует из сообщения.

За рулем автомобиля был 21-летний житель Предгорного округа со стажем вождения около 4 лет. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является.

Выяснилось, что мотоциклист ранее привлекался к административной ответственности за езду без водительских прав.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.

Николай Аксенов