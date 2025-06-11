В Перми упали цены на новостройки бизнес-класса

В Перми за год цены на квартиры в новостройках бизнес- и элит-класса снизились на 1,8%. Как сообщает сервис «Яндекс Недвижимость», медианная цена квадратного метра в сегменте «бизнес» составила 220 тыс. руб., не изменившись за месяц. В целом по стране наблюдается противоположная тенденция — за год цены на квартиры бизнес-класса в среднем выросли на 16,4%, в сегменте «элит» — на 14,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аналитики добавили, что средняя стоимость квартир бизнес-класса в столице Прикамья сейчас составляет 14,2 млн руб., а площадь — 64,4 кв. м.

За год цены на элитную недвижимость также снизились в Екатеринбурге (–2,3%, до 208 тыс. руб.). За прошедший месяц цены на этот сегмент квартир снизились только в Санкт-Петербурге (0,6%, до 645 тыс. руб.). Остальные крупные регионы страны продемонстрировали рост цен на премиальные новостройки.