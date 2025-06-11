12 лет тюрьмы получил ижевчанин за сбыт более трех граммов наркотиков

Устиновский райсуд Ижевска приговорил 31-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В январе 2025 года обвиняемый сбыл более 3 г мефедрона своему знакомому в одном из торговых центров Устиновского района. Наказание ижевчанин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.