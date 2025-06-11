На Кубани действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности

Местами в Краснодарском крае 11 и 12 июня действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ЦГМС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожароопасность действует в большинстве районов, кроме Краснодара. Риск возгорания 4-го класса фиксируется на северо-западе, северо-востоке, юго-западе, юго-востоке и в центре региона.

Жителей края просят соблюдать все меры предосторожности на открытых территориях и не разводить костры.

Алина Зорина