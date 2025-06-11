В Северной Осетии завершили яровой сев на 100 тысячах гектаров

Северная Осетия практически завершила яровой сев. Земледельцы республики засеяли свыше 100 тыс. га, что составляет почти всю запланированную площадь. Общая территория, отведенная под посев в текущем году, превышает 170 тыс. га и включает озимые и яровые культуры, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Погодные условия нынешнего сезона способствуют успешному развитию сельскохозяйственных культур. Земля получила достаточное увлажнение, а солнце постепенно прогревает воздух и почву.

«Есть все шансы, что урожай этого года порадует нас»,— отметил руководитель республики.

Развитие аграрного сектора происходит в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Совместная работа с фермерами направлена на укрепление сельского хозяйства региона.

Николай Аксенов