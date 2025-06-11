В Цимлянске двух сапбордисток сильным ветром унесло вглубь водохранилища

В районе городского пляжа в Цимлянске помощь спасателей понадобилась двум женщинам, катавшимся на сапбордах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Очевидцы рассказали специалистам, отдыхающих унесло ветром вглубь водохранилища, а справиться с течением они не могут. Спасатели обнаружили сапбордисток в 2 км от берега и вернули на сушу на лодке. Жизни и здоровью женщин ничего не угрожает.

Константин Соловьев