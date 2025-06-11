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На Дону следователи разбираются в нарушении жилищных прав ветерана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении жилищных прав ветерана боевых действий из Ростовской области. Об этом сообщили в СУ СК региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что информация о нарушении прав военного появилась в новостном сюжете одного из телеканалов. Из него следует, что ветеран не может получить положенное жилье несмотря на льготный статус.

Правоохранители организовали доследственную проверку.

Константин Соловьев

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