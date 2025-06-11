В январе — мае 2025 года количество поездок из Казани в Санкт-Петербург на поездах дальнего следования увеличилось на 28%. Об этом рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году число поездок из Казани в Санкт-Петербург на поезде выросло на 28%

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ В 2025 году число поездок из Казани в Санкт-Петербург на поезде выросло на 28%

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данному направлению за пять месяцев 2025 года отправились 28 тыс. человек. Между Казанью и Санкт-Петербургом курсирует один состав.

Поездами из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург воспользовались 56,5 тыс. человек, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Между этими городами курсируют шесть прямых и транзитных составов.

Еще 24 тыс. человек отправлялись в поездки на поездах дальнего следования из Кирова в Санкт-Петербург. По сравнению с прошлым годом число пассажиров данного направления выросло на 8,4%. Между городами курсируют семь прямых и транзитных составов. Из Ижевска в Санкт-Петербург за пять месяцев 2025 года отправились 9,3 тыс. пассажиров.

Диана Соловьёва