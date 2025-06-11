Под Саратовом будут судить директора фирмы за сокрытие от налогообложения 11 млн

Балашовский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о сокрытии от налогообложения свыше 11 млн руб. (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) в отношении 53-летнего бывшего гендиректора фирмы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Согласно релизу, в четвертом квартале позапрошлого года фигурант с целью сокрытия денег от взыскания недоимки произвел расчеты с контрагентами посредством банковского счета другой фирмы. Ему было известно, что у его коммерческой организации имеется задолженность по уплате налогов в размере более 181 млн руб.

В итоге от налогообложения было сокрыто свыше 11 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов