В Керчи около 100 улиц остались без воды из-за аварии

В Керчи из-за аварии на магистральном водоводе прекратилось водоснабжение более чем на 80 улицах города, включая микрорайон Аджимушкай. Об этом сообщила компания «Вода Крыма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Аджимушкайская насосная остановлена во избежание подтопления территорий»,— говорится в заявлении предприятия.

Без воды остались жители улиц Суворова, Казакова, Всесоюзная, Славы, Железняка, Войкова, 12-го Апреля, Энгельса, Розы Люксембург, Спартака, Разина, Интернационалистов. Также пострадали улицы 1-й и 2-й Пятилетки, Петрова, Кирова, Голощапова, Алиева, Лазо, Войкова, Софьи Перовской, Люксембург, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Спартака, Сакко, Бардина, Пушкаренко, Московская, Радио, Ванцетти, пер. Веры Белик, Казакова, Кирова (от 93 до 165), р-он 3-й Самострой, Кооперативная, Голубиная, Лозовая, 1-я Сотня, 2-я Сотня, 3-я Сотня, Гаспринского, Кулакова, Большая, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международная, Печениной, Ученическая, п. Джаныкой-Каменка, Чапаева, Крестьянская, Береговая, Минина, Грибоедова, Радищева, Кубанская, Прохладная, Собина и Комсомольская.

В микрорайоне Аджимушкай подача воды приостановлена на улицах Коммунаров, Парахина, Бурмина, Макарова, Данченко, Краснопартизанской, Молчановой, Художника Бута, Чебаненко, Пещерной, Мальченко, Металлургов, Тельмана и прилегающих к ним переулках.

Компания планирует в ближайшее время сообщить о сроках восстановления водоснабжения в пострадавших районах.

Алина Зорина