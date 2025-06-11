Депутаты заксобрания утвердили дату проведения выборов губернатора Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли проект постановления о назначении даты выборов губернатора. Как стало известно на сегодняшнем заседании краевого парламента, в 2025 году выборы главы Прикамья пройдут 14 сентября, в единый день голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инициативу о назначении даты выборов губернатора Пермского края внесли члены комитета Законодательного Собрания по государственной политике и местному самоуправлению. Внесение проекта постановления связано с необходимостью назначить выборы губернатора в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законами.

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края, документы для регистрации кандидаты должны сдать в срок с 25 июля до 30 июля. К 8 августа станут известны все зарегистрированные для участия в выборах кандидаты, а с 16 августа начнется период агитации в СМИ. По словам председателя избиркома Игоря Вагина, в ближайшее время будет принято решение о проведении трехдневного голосования. «Комиссии полностью готовы к проведению кампании и настроены на обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса».

Напомним, 30 мая на заседании Президиума политического совета Всероссийской партии «Единая Россия» Пермского края кандидатура Дмитрия Махонина была определена для выдвижения кандидатом на должность губернатора Прикамья. В этом году голосование в рамках выборов может пройти в три дня. Аналогичный порядок был введен на выборах главы региона в 2020 году.