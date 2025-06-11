В Курганской области засеяли яровыми культурами 87% запланированных площадей

Завершается посевная кампания в Курганской области. На 10 июня яровыми культурами засеяно почти 87% запланированных площадей, рассказал губернатор Вадим Шумков на совещании с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым, сообщает пресс-служба главы Зауралья.

План по зерновым и зернобобовым также выполнен почти на 87%, техническим культурам — более 90%, кормовым — 65%. Картофеля уже посадили на площадях, превышающих запланированное. По словам Вадима Шумкова, в этом году планируется увеличить посев масличных культур на 124% к 2024 году и картофеля — на 103%, несмотря на то, что в восточных районах Курганской области посевную осложнили дожди.

Всего в 2025 году планируется провести сев на площади около 1,4 млн га. Завершить посевную кампанию в Курганской области планируется к третьей декаде июня.