Туристку с подозрением на сердечный приступ спасли в лесу Сочи

Спасатели Сочи эвакуировали из Свирского ущелья в Лазаревском туристку с подозрением на сердечный приступ и передали ее медикам. Об этом сообщает МКУ «Служба спасения города Сочи» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Сочи Фото: Служба спасения Сочи

О происшествии сообщила подруга пострадавшей через службу 112. Женщина рассказала, что они находятся в районе Свирского ущелья в Лазаревском, и ее спутнице внезапно стало плохо — она начала терять сознание.

К месту происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного отряда МКУ «Служба спасения города Сочи». Операция осложнялась отсутствием устойчивой телефонной связи в горной местности.

Оперативный дежурный и дежурная смена сумели установить точные координаты местонахождения туристок и быстро их обнаружить. Спасатели транспортировали пострадавшую на носилках из леса и передали заранее вызванной бригаде скорой помощи.

По информации службы спасения, жизни женщины сейчас ничего не угрожает.

В экстренных ситуациях можно обращаться в единую службу спасения по номеру 112 или к оперативному дежурному МКУ «Служба спасения города Сочи» по телефону 8-938-441-10-20.

Мария Удовик