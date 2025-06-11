В Чувашии в июне не хватает кадров в розничной торговле и продажах

В июне 2025 года в Чувашии наибольший дефицит кадров зафиксирован в розничной торговле, медицине и продажах. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Наиболее сильный дефицит кадров сохраняется в розничной торговле, где на одну вакансию приходится лишь 2,1 резюме при норме в 4,0–7,9. За месяц конкуренция снизилась на 0,2 пункта, а количество резюме соискателей — на 6%. При этом число предложений от работодателей не изменилось. В мае 2025 года в розничной торговле предлагали среднюю зарплату в 42,2 тыс. руб., за месяц она выросла на 2,4%.

Нехватка кадров также наблюдается в медицине и фармацевтике. В этой сфере уровень конкуренции за месяц снизился до 2,6 резюме на вакансию. Число предложений снизилось на 5%, а резюме — на 12%. Уровень предлагаемых заработных плат в медицине составил 50,6 тыс. руб.

Дефицит кадров сохраняется в продажах и обслуживании клиентов, где на одну вакансию приходится 3,4 резюме. За месяц конкуренция снизилась на 0,4 пункта. Доход в продажах за месяц вырос на 1,6% и составил 58,5 тыс. руб.

В Чувашии также наблюдается нехватка кадров в производстве и сервисном обслуживании (3,5 резюме на вакансию) и сфере гостеприимства (3,9 резюме на вакансию). Средняя зарплата в сферах составила 70,4 тыс. руб. и 43,3 тыс. руб. соответственно.

Диана Соловьёва