В Ярославле возбуждено уголовное дело о пропаганде нетрадиционных отношений

В Ярославской области Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пропаганды ЛГБТ («Движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Постньюс», подозреваемым является Ярослав Сироткин (признан иностранным агентом в 2022 году), уголовное дело возбуждено ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Как пишет Telegram-канал «Ярославль Главный», подозреваемый находится за пределами России. Причиной возбуждения уголовного дела стали публикации в интернете, в том числе направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в СУ СКР по Ярославской области, мера пресечения фигуранту пока не избиралась.

Алла Чижова