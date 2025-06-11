Дело о ДТП с автобусом детской хоккейной команды вернули в суд Невьянска

В Свердловской области в Невьянский городской суд вернули уголовное дело о смертельной аварии с автобусом детской хоккейной командой «Кедр» из Новоуральска, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Дело передано на новое разбирательство из Новоуральского городского суда со стадии подготовки к судебному заседанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Следствие предъявило обвинение водителю автобуса Игорю Миненко за нарушения ПДД, повлекшие по неосторожности смерть людей (ч. 5 ст. 264 УК РФ), владельцу автобуса Евгению Лобову за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и механику Максиму Адиеву за выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ч. 3 ст. 266 УК РФ).

Дело было направлено в суд Новоуральска — подсудность была изменена, так как наиболее тяжким является инкриминируемое Евгению Лобову деяние. Оно было совершено на территории Новоуральского городского округа. По закону, дело рассматривается тем судом, где было совершено преступление, но если они были совершены в разных местах, то рассматривать дело должен тот суд, в чьей территориальной подсудности совершено наиболее тяжкое из преступлений. Евгений Лобов и адвокат Максима Адиева обжаловали постановление в Свердловском областном суде, и облсуд отменил постановление суда первой инстанции.

Напомним, ДТП произошло 29 января, на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. По данным ГУ МВД по Свердловской области, спортсмены ехали с соревнований из Челябинска в автобусе Yutong, у которого во время движения лопнуло колесо. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. От удара оба транспортных средства съехали в кювет. В результате аварии погибли 31-летний водитель, двое пассажиров автомобиля Citroen, а 67-летний тренер хоккеистов Виталий Плешков скончался в машине скорой помощи. Также пострадали несколько детей.

Ирина Пичурина