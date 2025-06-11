На привокзальной площади аэропорта Челябинска планируют установить Ту-134

В Челябинске на привокзальной площади планируют установить Ту-34 как элемент благоустройства. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на рабочей встрече с руководством ООО «Новопорт холдинг», сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече главе региона представили концепцию развития аэропортовой инфраструктуры региона. В Челябинске планируется строительство нового терминала международных воздушных линий. Генеральный директор «Новапорт холдинг» Евгений Янкилевич рассказал, что терминал займет площадь около 14 тыс. кв. м. В основе проектных решений — существующий терминал внутренних перевозок. Планируется, что проектирование завершится в течение полутора лет. Три года потребуется на строительно-монтажные работы. Ожидается, что новый терминал значительно увеличит пропускную способность аэропорта и повысит качество обслуживания пассажиров. Историческое здание аэропорта со шпилем будет переформатировано под зал приема делегаций. Также запланировано расширение зоны внутренних линий.

«Отдельно хочу отметить развитие приаэропортовой территории. Знаю, что работы уже активно ведутся: замена асфальтового покрытия, озеленение, в целом благоустройство. Есть планы установки самолета как элемента благоустройства приаэродромной площади. Это направление тоже призвано развивать наши перевозки. Потому что в этом вопросе мелочей не бывает, всё должно быть сбалансировано»,— сказал Алексей Текслер.

Пресс-служба «Новапорт холдинг» сообщает, что руководство компании поддержало идею губернатора об установке Ту-134 на привокзальной площади в память о челябинских авиаторах.

Также стороны обсудили на встрече модернизацию магнитогорского аэропорта и развитие маршрутной сети, в том числе расширение субсидированных авиаперевозок.