В Кургане в 150 домах отключат газ на три дня

Для проведения работ на сетях газораспределения в 150 многоквартирных и частных домах отключат газ на три дня, сообщает пресс-служба администрации города.

С 9:00 25 июня до 17:00 27 июня газа не будет в многоквартирных домовладениях по улицам Карбышева, Добролюбова, Черняховского, Перова, Пирогова и на Библиотечном переулке. Среди частных домов под отключение попадают здания на улицах 9 Мая, Анфиногенова, Карбышева. Кроме того, потребление газа приостановят у частных владельцев в границах улиц Огарева, Салавата Юлаева, Черняховского, Перова, Попова, Хмельницкого, Димитрова, Чернышевского, Грибоедова, Тимирязева, Добролюбова, Мусорского, Ползунова, Алябьева, Рубинштейна, Донского, Шумана, Серова, Куприна, Дундича, Майкова, Тютчева, Огинского, Лескова, Циолковского, Пирогова, Пригородная, Центральная, Березовая, Цвиллинга, Лесопарковая, Ватутина, Гастелло, в СНТ Елисеева, на переулках Попова, Дачный, Чистопрудный, Шатровский, Библиотечный, Машиностроительный, Иковский, Боровлянский, Катайский, Просветский, Введенский, Кетовский, Кособродский, Малиновский и Саратовский.

Виталина Ярховска