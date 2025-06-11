В Барнауле бывший главный инженер МУП «Горэлектротранс» ответит в суде за взятки

Завершено расследование дела бывшего главного инженера МУП «Горэлектротранс» Барнаула. Ему вменятся в вину получение взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В основу дела легли материалы регионального УФСБ. По данным следствия, с октября 2022-го по январь 2023 года главный инженер МУП получил взятки на общую сумму 200 тыс. руб. от представителя коммерческой организации, занимающейся капитальным ремонтом и заменой кабельных линий «Горэлектротранса». Взятка полагалась за выбор фирмы в качестве подрядчика, своевременную оплату контрактов, а также предоставление фирме склада площадью 195,5 кв. м., находящегося в муниципальной собственности.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что обвиняемый причинил ущерб «Горэлектротрансу» в виде неполучения арендной платы в размере более 76 тыс. руб. В обеспечительных целях на имущество бывшего главного инженера МУП наложен арест на сумму 2,2 млн руб.

Илья Николаев