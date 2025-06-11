Распредцентр за 9 млрд рублей построят в Ангарске

Инвестиционное соглашения о строительстве распределительного центра в Ангарске заключит правительство Иркутской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд руб. Ожидаемая площадь объекта составит 150 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приступить к строительству планируется в 2026 году. Инвестор проекта не раскрывается.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2024 года гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что компания намерена вложить 9 млрд руб. в строительство крупного транспортно-логистического комплекса в Иркутской области. Тогда же она сообщала, что маркетплейс занят поиском подходящего участка.

Александра Стрелкова