General Motors инвестирует $4 млрд в свои американские заводы

General Motors (GM) направит $4 млрд на расширение мощностей своих заводов в США в течение двух лет. Инвестиции помогут компании увеличить выпуск популярных бензиновых моделей и адаптироваться к тарифам администрации Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Как заявил GM во вторник, производство завершенных автомобилей вырастет на предприятиях в Мичигане, Канзасе и Теннесси. Производство ключевых моделей — высокоприбыльных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra, а также внедорожника Chevrolet Equinox — будет перенесено из Мексики в США. По словам представителя компании, это создаст 3-4 тыс. рабочих мест.

Совокупные вложения позволят GM выпускать в США более 2 млн автомобилей ежегодно и снизят зависимость от мексиканских заводов, отметил собеседник, знакомый с планами. Производство затронутых моделей в Мексике сохранится, но в меньших объемах.