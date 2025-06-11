Axios: Белый дом назначил советника СНБ по Ближнему Востоку

Белый дом назначил нового старшего директора по Ближнему Востоку в Совете национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на официального представителя США и источник, знакомый с ситуацией.

Новым старшим директором СНБ стал Уэйн Уолл, ранее служивший в разведывательном управлении Министерства обороны. До этого он служил в Центральном командовании США, отвечающем за Ближний Восток, а также занимал ряд должностей в армии США.

По данным издания, господин Уолл заменит Эрика Трегера, уволенного в рамках реструктуризации СНБ, начатой президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.

Axios отметило, что увольнение Эрика Трегера стало неожиданностью для многих в администрации, поскольку он тесно сотрудничал со спецпредставителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом по соглашению об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня, а также принимал активное участие в подготовке поездки президента Трампа на Ближний Восток.

Ранее Axios сообщало, что в рамках реструктуризации СНБ значительная часть функций передается Госдепартаменту и Пентагону. СНБ будет выполнять лишь координационно-консультативные функции.