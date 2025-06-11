В Хабаровске повторно возбуждают дело о жилищных сертификатах мигрантам

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился повторно возбудить уголовное дело по информации о нарушениях при предоставлении жилищных сертификатов семьям с миграционной историей в Хабаровске. Об этом в среду, 12 июня, сообщило СУ СКР по Хабаровскому краю.

Хабаровчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, недовольны распределением жилья, о чем оставляют замечания в соцсетях. Так, в комментариях на странице VK господина Бастрыкина отмечается, что в марте было принято решение в пользу семей мигрантов, и до настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

Ранее по подобным сообщениям проводилась проверка, возбуждалось уголовное дело. Как сообщается, зампрокурора края Олег Алексеев постановление о возбуждении дела отменил. Следователи его решение обжаловали, но безрезультатно.

Эрнест Филипповский, Хабаровск