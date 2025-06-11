Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту Киршнер

Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, осужденной на шесть лет по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал TN. Госпожа Киршнер исчерпала возможности для апелляции.

По информации TN, несколько дней назад Киршнер объявила о намерении баллотироваться в законодательный орган Буэнос-Айреса. Однако она не сможет этого сделать, так как суд подтвердил запрет осужденной занимать любую государственную должность когда-либо.

Кристина де Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007-го по 2015 год. В 2016 году ей предъявили обвинение в коррупции при организации дорожных работ в провинции Санта-Крус. Следствие установило, что при заключении контрактов правительство под давлением госпожи Киршнер предоставило преференции компаниям бизнесмена Ласаро Баеса, с которым тогдашний президент была в сговоре.

В 2022 году ее приговорили к шести годам лишения свободы. Поскольку сейчас экс-президент старше 70 лет, она имеет право попросить заменить тюремное заключение домашним арестом.