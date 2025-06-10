В Сочи проверили готовность спасательных служб к курортному сезону

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков проверил готовность спасательных сил и средств в Сочи. В рамках инспекции глава ведомства посетил краевые и муниципальные отряды, а также аварийно-спасательное формирование на федеральной территории Сириус, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«В преддверии и в начале курортного сезона традиционно объезжаем курортные территории Краснодарского края. Проверяем готовность техники и спасателей к действиям в экстренных ситуациях»,— подчеркнул министр. По его словам, в этом году ожидается значительный турпоток, особенно с учетом закрытых 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе, что приведет к росту числа отдыхающих в Сочи по сравнению с прошлым годом.

В регионе ежедневно безопасность жителей и туристов обеспечивают порядка 150 спасателей и 70 единиц техники. Во время инспекции министр также проверил работоспособность автоматизированных гидрологических комплексов: в городе функционируют 53 системы, позволяющие оперативно контролировать уровень воды и паводковую ситуацию. На расчистку русел рек в 2025 году из краевого бюджета выделено 13,2 млн руб., работы планируется провести на восьми участках общей протяженностью 10,6 км.

Особое внимание уделяется безопасности на ключевых объектах инфраструктуры: в Сочи установлено и интегрировано в систему «Безопасный город» около 3,8 тыс. камер видеонаблюдения, в том числе 670 камер с функцией распознавания лиц на вокзалах, в аэропорту и на пляжах.

Мария Удовик