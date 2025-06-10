Министр ГО и ЧС Кубани проверил готовность спасателей Сочи к курортному сезону

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков проинспектировал готовность спасательных служб Сочи к курортному сезону. Глава ведомства посетил региональные и муниципальные отряды в городе, а также созданное в 2024 году аварийно-спасательное формирование на федеральной территории Сириус, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В преддверии и в начале курортного сезона традиционно объезжаем курортные территории Краснодарского края. Проверяем готовность техники и спасателей к действиям в экстренных ситуациях. Ожидается большой турпоток, тем более, с учетом закрытых 150 пляжей на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района концентрация отдыхающих в других курортных городах и, в первую очередь, в Сочи, очевидно, будет выше, чем в прошлом году. Поэтому особое внимание уделяем обеспечению безопасности»,— заявил господин Штриков.

Министр также проверил функционирование автоматизированных систем на территории курорта. В городе работает 53 автоматических гидрологических комплекса для оперативного контроля уровня воды и мониторинга паводковой ситуации.

В 2025 году на расчистку русел рек из краевого бюджета выделили 13,2 млн руб. Работы планируют выполнить на восьми участках общей протяженностью 10,6 км. Еще 12 участков, или 25,6 км, расчистили в 2024 году.

Кроме того, установлено и интегрировано в систему «Безопасный город» около 3,8 тыс. камер обзорного видеонаблюдения. На ключевых объектах инфраструктуры курорта — железнодорожных вокзалах, аэропорту, площадях и пляжных территориях — функционирует 670 камер с возможностью распознавания лиц. Около 300 направленных камер видеонаблюдения министерство передало муниципалитету в январе 2025 года.

Все действующие системы выведены в Единый дежурно-диспетчерский центр муниципального образования, где операторы круглосуточно следят за обстановкой в городе. Мера позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации и обеспечивать безопасность жителей и отдыхающих.

Анна Гречко