Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил курортный потенциал Кубани

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высоко оценил курортный потенциал Краснодарского края на V международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Губернатор Вениамин Кондратьев представил вице-премьеру стенд Кубани на мероприятии, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«От имени правительства Российской Федерации хочу поблагодарить вас, администрацию края, и каждого из индустрий гостеприимства, кто делает пребывание в Краснодарском крае туристов комфортным и безопасным. Ваш вклад в достижение национальной цели, которую поставил президент, — увеличение турпотока к 2030 году до 140 млн человек, очень существенный»,— сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что регион растет быстрее рынка и активно использует все методы государственной поддержки. Дмитрий Чернышенко признал, что текущий сезон омрачен определенными обстоятельствами, но выразил уверенность в принятых компенсаторных мерах.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что край в этом году уже принял 4 млн отдыхающих. В регионе действуют 11 тыс. гостиниц с общей вместимостью 630 тыс. человек.

По словам главы Кубани, сейчас власти края одномоментно реализуют 65 крупных инвестпроектов на сумму 750 млрд. руб. В ближайшие пять лет ожидается еще дополнительно 50 тыс. номеров высокого класса.

Глава региона подчеркнул разнообразие туристических направлений: морской отдых, гастрономический туризм, маршруты Победы — более 80 из них проходят по партизанским тропам и памятным местам Великой Отечественной войны, винный туризм с дегустациями вина и сыров.

Губернатор отметил ограничения на посещение пляжей и купание в море из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Однако около 70 отелей в Анапе работают по системе «все включено» с полной инфраструктурой для комфортного отдыха без необходимости выхода к пляжам.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул необходимость активной разъяснительной работы с отдыхающими и отметил большую протяженность побережья с множеством курортных территорий.

Пятый международный туристический форум проходит на ВДНХ с 10 по 15 июня при участии нескольких тыс. представителей из 89 субъектов России. На стенде Кубани организована интерактивная площадка, курортная фотозона, иммерсивные экскурсии и маршруты военно-патриотической направленности.

Анна Гречко