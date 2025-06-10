Пассажирка погибла в перевернувшейся машине под Ярославлем

В Ярославской области на 231-м км трассы М-8 в ДТП погибла 54-летняя женщина. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

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Авария произошла 10 июня в 16:05 в Гаврилов-Ямском районе. Как установили правоохранители, водитель-мужчина 1968 года рождения, управляя автомобилем JAECOO, не справился с управлением и произвел съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Госавтоинспекции Ярославской области Фото: Скриншот видео Госавтоинспекции Ярославской области

До приезда скорой погибла пассажирка машины. Водителя и двух пассажиров, 1976 и 2002 годов рождения, увезли в больницу с травмами.

Алла Чижова