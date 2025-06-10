Кубань обеспечена ресурсами для сезонных полевых работ

Краснодарский край полностью обеспечен кадровыми и техническими ресурсами для проведения уборочной кампании. Об этом заявил вице-губернатор Андрей Коробка на всероссийском совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Заместитель председателя правительства провел всероссийское совещание, посвященное предварительным итогам весеннего сева и началу уборочных работ. В мероприятии участвовали главы регионов, руководители профильных ведомств и отраслевых компаний.

Господин Патрушев подчеркнул, что системные меры правительства создали основу для качественной подготовки к сезонным полевым работам. «Сохраняются необходимые меры поддержки аграриев. На это направляется значительный объем федеральных средств. В том числе субсидируется закупка семян, удобрений и топлива»,— заявил вице-премьер.

По его словам, предусмотрен комплекс инструментов для развития отечественной селекции и стимулирования использования российских семян в производстве.

Андрей Коробка доложил, что в регионе началась уборка овощей, раннего картофеля, а также плодово-ягодных культур. В конце июня аграрии приступят к уборке зерновых.

«Садоводческие предприятия края активно убирают фрукты и ягоды, уже собрано 17,4 тонн плодов косточковых культур и 515,8 тонн ягод. Уборка овощей и картофеля также идет в плановом режиме»,— сообщил вице-губернатор Кубани.

Администрация региона и краевое министерство сельского хозяйства контролируют вопрос обеспеченности предприятий кадровыми и материально-техническими ресурсами.

Анна Гречко