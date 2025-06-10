На Кубани работают более 5,5 тысячи объектов придорожного сервиса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о работе более 5,5 тыс. объектов придорожного сервиса на пути к курортам региона для автотуристов, составляющих треть всех отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Для автотуристов на пути к Азово-Черноморскому побережью и горным курортам работают магазины, отели и гостиницы, рестораны, торговые площадки, автозаправочные станции.

В регионе создали десять придорожных комплексов с широким спектром услуг. Дополнительно под такие объекты подготовили еще семь участков в различных районах. В текущем сезоне на дорогах Кубани будут работать 250 ярмарок в едином стиле, где туристы смогут приобрести продукцию местных производителей.

Губернатор отметил, что накануне обсуждал вопросы создания условий для комфортного и безопасного отдыха с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, а также представил туристический потенциал края на международном форуме «Путешествуй!» в Москве.

По поручению главы региона провели оптимизацию размещения торговых объектов на курортах — незаконные павильоны демонтировали. В результате освободили набережные, открыли виды на море и создали комфортные прогулочные зоны. Высокий уровень готовности к сезону достигнут в Геленджике, Анапе, Новороссийске и Горячем Ключе.

Как отметил Вениамин Кондратьев, модернизация торговой инфраструктуры способствует не только улучшению облика курортов, но и росту налоговых поступлений. Нестационарные торговые объекты в 2024 году принесли в бюджет более 450 млн руб. — на 13% больше, чем годом ранее.

Анна Гречко