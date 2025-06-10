Жителя Краснодара задержали за ролик в форме полицейского

В Краснодаре задержали 29-летнего местного жителя, который снял видео в полицейской куртке, выкрикивая лозунги экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Материал был выявлен 10 июня в ходе мониторинга Интернета. По данным ЦПЭ краевого Главка полиции, личность подозреваемого установили оперативно. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. По его словам, видеозапись была сделана в 2022 году,. Информация сейчас проверяется.

По результатам расследования будет принято решение согласно действующему законодательству.

Анна Гречко