На улице в Краснодаре ограничат движение из-за ремонта коллектора

С 11 июня в Краснодаре стартовал первый этап реконструкции канализационного коллектора на улице Трудовой Славы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До 30 августа будет закрыта правая полоса движения в сторону ул. Благоева на участке от дома №24 до дома №34. Также ограничен выезд со двора дома №30. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативный маршрут.

В рамках проекта «Краснодар Водоканал» заменит более 600 м сетей водоотведения, увеличив их диаметр с 500 до 900 мм. Работы будут выполнены в два этапа: сначала — 303 м на Трудовой Славы, затем — еще 330 м в сторону улицы Гидростроителей. Реконструкцию проведут методом горизонтально-направленного бурения без отключения системы.

Анна Гречко