Автодор представил проект развязки Восточного обхода Адлера

Государственная компания «Автодор» презентовала архитектурные решения ключевых транспортных узлов обхода Адлера. Проект включает разворотную петлю у реки Мзымта, а также восточный и западный порталы магистрали, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Фото: Telegram-канал

Компания продемонстрировала концепцию мостов через реку Кудепста для движения в обоих направлениях, включая подпорные стены для укрепления Сухумского шоссе. Завершение строительства всех инженерных сооружений запланировано на 2026 год. Сейчас Главгосэкспертиза изучает документацию третьего этапа, предусматривающего возведение двух параллельных тоннелей.

«Автодор» также представил концепцию развязки у Восточного обхода Адлера между существующим и скоростным участками трассы А-149. Автомобили, движущиеся по скоростному направлению к Красной Поляне, будут попадать в тоннель через разворотную петлю у реки Мзымта.

Развязка предусматривает девять съездов, что позволит водителям въезжать в тоннель, ведущий в Кудепсту, независимо от направления движения.

Запуск развязки намечен на конец 2026 года.

Нурий Бзасежев