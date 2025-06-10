Силы ПВО сбили семь БПЛА над российскими регионами

Российские силы ПВО с 11:30 до 20:00 мск перехватили и уничтожили семь дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны. Три дрона сбили в небе над Брянской областью, два — над Белгородской, по одному — над Курской областью и над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

За прошедшую ночь, по данным Минобороны, над регионами России сбито 102 беспилотника ВСУ. 46 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 20 — над Белгородской. По девять БПЛА — над Воронежской областью и Крымом, по четыре БПЛА — над Калужской областью и Татарстаном. Три беспилотника сбито над Московской областью, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, еще один — над Смоленской областью.