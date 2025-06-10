В Черноземье 11 июня будет тепло и сухо, от +8°С до +24°С

В среду, 11 июня в регионах Черноземья осадков не ожидается. Температура — от +8°С в темное время суток до +24°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит +11°C. Днем —+24°C.

В Воронеже ночью — облачно с прояснениями, +11°C. Днем — переменная облачность, +24°C.

В Курске ночью будет малооблачно, +11°C. Днем — облачно, +21°C.

В Липецке ночью ожидается малооблачная погода, +10°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

В Орле ночью — малооблачно, +8°C. Днем — облачно, +21°C.

В Тамбове — облачно с прояснениями. В темное время суток будет +9°С. Днем — +24°C.

Юрий Голубь