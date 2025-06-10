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Под Саратовом столкнулись машина и грузовой поезд, прокуратура начала проверку

Южная транспортная прокуратура приступила к проверке по факту столкновения автомобиля с грузовым поездом в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Транспортные средства столкнулись на железнодорожном переезде перегона станций Безымянная и Золотая Степь Приволжской железной дороги. На место выехал и.о. Саратовского транспортного прокурора.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов

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