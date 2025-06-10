Шойгу назвал русский язык основой для борьбы с идеологической экспансией
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу считает, что Россия успешно справляется с попытками извне отменить русскую культуру и распространить противоречащие ей идеалы. Главным в этой «борьбе» он назвал русский язык.
Сергей Шойгу
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Русский язык является основой для противодействия угрозам внешней идеологической экспансии»,— сказал господин Шойгу (цитата по сайту Совбеза).
По его словам, в нынешних геополитических условиях особенно важно сохранять и распространять русский язык. Также необходимо развивать работу музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры, способствующих сохранению знаний об истории и традициях, сказал секретарь Совбеза.
Меры для поддержки русского языка власти активно разрабатывают с 2023 года. Тогда в Госдуму внесли законопроект о защите от иностранных заимствований. Его приняли в первом чтении в феврале этого года. В июне должно состояться второе рассмотрение. Проект предполагает ограничение использования иностранных слов в рекламе, СМИ, а также при продаже товаров.