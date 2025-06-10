К тушению мусорного полигона в Зерноградском районе привлекут больше техники

В Зерноградском районе к тушению мусорного полигона привлекут больше техники. Об этом сообщает пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что многочисленные жалобы о дыме поступают от жителей ближайших поселков. Власти планируют предоставить району дополнительную технику, чтобы в течение двух дней ликвидировать все очаги. Кроме того, на полигоне установят камеры с выводом изображения в ситуационный центр, а также рассмотрят возможность оградить полигон забором вдоль железной дороги.

Константин Соловьев