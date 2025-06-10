КС отказался рассматривать жалобу экс-депутата Горинова на закон о фейках

Конституционный суд (КС) не увидел противоречий в нормах закона, позволяющих судить депутата за фейки об армии. Об этом говорится в отказном определении КС по жалобе бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, опубликованном на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Находящийся в колонии Алексей Горинов просил КС проверить на предмет соответствия Конституции ст. 207.3 УК РФ (по ней его приговорили в 2022 году к семи годам лишения свободы), а также нормы закона о местном самоуправлении. По мнению экс-депутата, эти положения формально дают депутату иммунитет от уголовного преследования за его выступления, но по факту такую защиту не обеспечивают.

Однако КС не нашел оснований для проверки оспоренных норм. Осуществляя свои права и свободы (включая свободу мысли и слова), гражданин не должен нарушать права и свободы других лиц, в частности посягать на правопорядок, общественный порядок, безопасность и иные охраняемые Конституцией ценности, напомнил КС.

Что же касается депутатского иммунитета, то он не распространяется на случаи, когда депутатом или выборным должностным лицом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. Сообщение же заведомо ложной информации об армии, по мнению КС, «соотносимо» с клеветой, а полномочия депутата привлекают повышенное внимание к этой информации и обеспечивают большее доверие граждан к соответствующим сообщениям. Это, по мнению суда, дает федеральному законодателю основания предусмотреть усиленную уголовную ответственность за аналогичные деяния, совершенные депутатом с использованием своего служебного положения.

Анастасия Корня