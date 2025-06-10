Альфа-банк подвел итоги отраслевой премии для бухгалтеров «Цифровой лидер». Победителями стали специалисты из Челябинска, Казани и Москвы. Основным критерием при оценке кандидатов было активное использование цифровых каналов Альфа-банка в работе, особенно мобильного приложения «Альфа-Бизнес». В нем реализован персональный интерфейс для каждого бухгалтера в зависимости от сегмента, обязанностей и сервисов, с которыми он работает. Для тех, кто обслуживает несколько групп компаний, есть режим работы всего интернет-банка в холдинге. Пользователь видит информацию и может проводить операции сразу со всеми организациями, к которым у него есть доступ. Это позволяет не переключатся между различными компаниями и значительно экономит время бухгалтера.

«Яндекс» выпустил свою первую умную IP-камеру. Она транслирует видео в реальном времени, имеет поворотный механизм 350°, широкий угол обзора 103°, а также ночной режим. Если устройство заметит движение или шум, пришлет уведомление на телефон. Видео можно смотреть не только на смартфоне в приложении умного дома, но и на «Станции Дуо Макс» и «ТВ Станции», рассказали в компании.

Французский банк Societe Generale запустит стейблкойн, обеспеченный долларами, через свою дочернюю криптокомпанию SG-FORGE. Таким образом, банк станет первым крупным европейским кредитором, запустившим криптовалюту, привязанную к доллару.