«Автодор» представил проект ключевых транспортных узлов Восточного обхода Адлера

Государственная компания «Автодор» презентовала проект основных инфраструктурных элементов Восточного обхода Адлера. Среди ключевых объектов — разворотная петля у течения реки Мзымта, западный и восточный порталы обхода, а также мосты через реку Кудепста в прямом и обратном направлениях, сообщает пресс-служба ГК в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

В рамках представленных решений предусмотрено возведение подпорных стен для укрепления Сухумского шоссе. Все искусственные сооружения планируется завершить в 2026 году. Проект третьего этапа обхода, который включает два параллельных тоннеля, сейчас проходит экспертизу в Главгосэкспертизе России.

Особое внимание уделено развязке у Восточного обхода Адлера между старым и скоростным направлениями трассы А-149. Через разворотную петлю у реки Мзымта автомобилисты смогут съезжать в тоннель, ведущий в Кудепсту. Развязка будет оснащена девятью съездами, что позволит обеспечить беспрепятственное движение транспорта в обоих направлениях. Открытие объекта запланировано на конец 2026 года.

Мария Удовик